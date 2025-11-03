Топ-генерал НАТО обещает Украине поддержку до начала мирных переговоров с Россией

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне сказал, что Альянс будет поддерживать Украину до того времени, когда стороны смогут сесть за стол переговоров.

Как пишет "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью BBC.

По словам Каво Драгоне, НАТО "будет поддерживать Украину до того дня, когда мы сможем сесть за стол переговоров для достижения прочного мира".

Он добавил, что с оперативной точки зрения война России против Украины зашла в тупик, поэтому "почти пришло время сесть за стол переговоров, потому что речь идет о пустой трате жизней".

В то же время председатель Военного комитета НАТО назвал войну стратегическим поражением для хозяина Кремля Владимира Путина, несмотря на медленное продвижение российских сил на поле боя в последние недели.

"Они не получат дружественного или марионеточного правительства (в Украине. – Ред.), как в Беларуси. Путин не добьется успеха", – сказал Каво Драгоне.

На вопрос, готовы ли европейские страны продолжать поддерживать оборону Украины, адмирал ответил утвердительно. Он назвал полезным тот факт, что Европа получила своеобразный сигнал тревоги и теперь берет на себя ответственность за собственную оборону.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте говорил, что Россия до сих пор не продемонстрировала серьезного отношения к переговорам с Украиной.

