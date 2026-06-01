Польща підписала контракти на 28 млрд євро за програмою ЄС з переозброєння

Уряд Польщі уклав контракти на 120 млрд злотих (понад 28 млрд євро) з польськими оборонними компаніями в рамках програми ЄС з фінансування переозброєння SAFE.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє PAP.

Програма SAFE надає Польщі приблизно 43,7 мільярда євро у вигляді позик, які можна витратити на закупівлю оборонного обладнання від власних компаній, а також від іноземних партнерів.

Протягом останніх кількох днів польське Агентство озброєнь, яке відповідає за закупівлі військової техніки, підписало низку угод з вітчизняними виробниками, загальна вартість контрактів – 120 млрд злотих.

Умовою фінансування SAFE є, серед іншого, термін постачання контрактного обладнання до 2030 року.

Зі 120 мільярдів злотих приблизно половина надійде польській збройній компанії Huta Stalowa Wola. Ці контракти включають, серед іншого, поставку 146 бойових машин піхоти Borsuk, 96 гармат-гаубиць Krab та 64 самохідних мінометів Rak, побудованих на шасі транспортерів Rosomak.

Компанія також поставить армії 1000 одиниць боєприпасів, командних та комунікаційних машин для ракетної установки Homar-K (корейські пускові установки K239 на шасі Jelcz), а також сотні одиниць допоміжного обладнання для південнокорейських гаубиць K9PL. Замовлення також включають системи розсіяного мінування Baobab-K та командні машини на шасі 4x4.

Як повідомлялося, у п'ятницю Польща отримала перший транш у розмірі 6,6 млрд євро в рамках інструменту фінансування оборони ЄС SAFE.

В польському Міноборони вже заявляли, що Польща запланувала конкретні контракти на усю суму позики, яку країна отримає у межах програми SAFE.