У Греції затримали чоловіка, який перевозив мігрантів на люксових яхтах

В Афінах у результаті спецоперації поліції та розвідки затримали чоловіка, якому інкримінують незаконне ввезення мігрантів на розкішних яхтах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Чоловіка затримали після спільної операції Національної розвідувальної служби та Берегової охорони Греції. Він перебував під наглядом розвідки з 2020 року, повідомили у службі.

За даними слідства, затриманий та його спільники використовували розкішні яхти, на яких влаштовували фальшиві "вечірки", для перевезення мігрантів до туристичних грецьких островів, зокрема Міконоса і Санторіні.

Мігрантів ховали в каютах, тоді як роль гостей "вечірок" грали жінки зі Східної Європи. Вартість такої "послуги" становила від 8 до 10 тисяч євро з людини, йдеться в повідомленні.

Чоловік, за повідомленнями, є громадянином Сирії та має посвідку на проживання у Швеції.

Для Греції, яка розташована на шляху одного з найбільш популярних маршрутів нелегальної міграції, остання залишається серйозною проблемою.

У вересні грецький парламент ухвалив закон, який посилює покарання для прохачів притулку, яким відмовили, а також прискорює їхнє повернення до країн походження.