Греція закликала ЄС до посилення міграційної політики

На зустрічі міністрів внутрішніх справ Європейського Союзу у вівторок Греція представила свій план щодо стримування нелегальної міграції, який зокрема передбачає створення центрів для утримування мігрантів за межами Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Глава грецького МВС Танос Плевріс у вівторок закликав колег з ЄС надати пріоритет депортації та створити центри попереднього утримання для стримування припливу мігрантів.

"Повернення нелегальних мігрантів має бути нашим головним пріоритетом", заявив Плевріс журналістам, додавши, що "центри повернення" в третіх країнах повинні розташовуватися "не тільки за межами Європейського Союзу, але й за межами Європейського континенту".

Міністр також представив проєкт закону Греції про нелегальну імміграцію, який було винесено на громадське обговорення.

Законопроєкт передбачає швидше відхилення заяв про надання притулку, суворіші терміни ув'язнення, скорочення соціальних виплат та можливість електронного спостереження за нелегальними мігрантами.

"Нове грецьке законодавство викликало особливий інтерес серед міністрів, оскільки воно вважається найсуворішим з усіх, що коли-небудь подавалися на рівні ЄС", – заявив Politico на умовах анонімності представник грецького уряду.

На початку липня грецький уряд призупинив розгляд заяв про притулок для людей, які прибувають до Греції з Північної Африки, і заявив, що буде примусово повертати їх без реєстрації до країни походження або походження.

Грецька влада в останні тижні постійно перехоплює човни з шукачами притулку на південь від острова Крит, де вже немає місця для їхнього розміщення.