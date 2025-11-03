В Греции задержали мужчину, который перевозил мигрантов на роскошных яхтах

В Афинах в результате спецоперации полиции и разведки задержали мужчину, которому инкриминируют незаконный ввоз мигрантов на роскошных яхтах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Мужчину задержали после совместной операции Национальной разведывательной службы и Береговой охраны Греции. Он находился под наблюдением разведки с 2020 года, сообщили в службе.

По данным следствия, задержанный и его сообщники использовали роскошные яхты, на которых устраивали фальшивые "вечеринки", для перевозки мигрантов на туристические греческие острова, в частности Миконос и Санторини.

Мигрантов прятали в каютах, а роль гостей "вечеринок" играли женщины из Восточной Европы. Стоимость такой "услуги" составляла от 8 до 10 тысяч евро с человека, говорится в сообщении.

Мужчина, по сообщениям, является гражданином Сирии и имеет вид на жительство в Швеции.

Для Греции, которая расположена на пути одного из самых популярных маршрутов нелегальной миграции, последняя остается серьезной проблемой.

В сентябре греческий парламент принял закон, который ужесточает наказание для просителей убежища, которым отказали, а также ускоряет их возвращение в страны происхождения.