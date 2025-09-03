Греція посилила покарання для мігрантів, яким відмовили у притулку

У середу, 3 вересня, парламент Греції ухвалив закон, який посилює покарання для прохачів притулку, яким відмовили, а також прискорює їх повернення до країн походження.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Греція опинилася на передовій міграційної кризи 2015-2016 років, коли понад мільйон людей, які тікали від війни та бідності на Близькому Сході та в Африці, перетнули кордон Європи.

З того часу міграційні потоки зменшилися. Однак цьогорічне зростання кількості прибулих з Лівії через острови Крит і Гавдос спонукало уряд тимчасово заборонити розгляд заяв про надання притулку мігрантам.

Закон, який ухвалили 3 вересня, передбачає, що нелегальні мігранти, які в'їжджають до Греції з третіх країн, які Європейський Союз вважає безпечними, і які не мають права на притулок, повинні повернутися додому або бути затриманими на строк не менше 24 місяців і сплатити штраф у розмірі до 10 тисяч євро.

Законодавство означає подальше посилення міграційної політики консервативного уряду прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса.

Міністр міграції Танос Плевріс заявив у вівторок, 2 вересня, у парламенті, що права греків, які хочуть захистити свою країну, переважають права тих, чиї прохання про надання притулку були відхилені і хто перебуває у Греції нелегально.

У липні правоцентристський уряд припинив розгляд прохань про притулок від мігрантів, які прибувають з Північної Африки морем, щонайменше на три місяці, намагаючись стримати прибуття мігрантів з Лівії на грецький острів Крит.

На зустрічі міністрів внутрішніх справ Європейського Союзу у липні Греція представила свій план щодо стримування нелегальної міграції, який, зокрема, передбачає створення центрів для утримування мігрантів за межами Європи.

Нещодавно мігрантів у Греції, яким було відмовлено в наданні притулку, зобов'язали носити браслети на ногах в рамках запланованих заходів щодо прискорення депортації.