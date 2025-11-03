Білорусь знову відкриє посольство у Словаччині

Уряд Білорусі у понеділок розпорядився відкрити посольство у Словаччині, яке припинило роботу у 2023 році.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба білоруського уряду.

Посольство Білорусі у Братиславі планують відкрити до 1 вересня 2026 року, йдеться в повідомленні.

Цей крок "дозволить значно підвищити ефективність роботи з розвитку політичних, торговельно-економічних та інвестиційних зв'язків", додали у Мінську.

Білоруське посольство у Словаччині закрилось у вересні 2023 року, причому публічно такий крок не пояснювався.

Водночас у вересні до Мінська після пʼяти років перерви повернувся посол Словаччини Йозеф Мігаш, відомий тим, що його особисто нагородив Александр Лукашенко.

У 2023 році Угорщина першою повернула свого посла до Білорусі після влаштованих Лукашенком репресій проти громадянського суспільства.