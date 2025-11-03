Укр Рус Eng

Білорусь знову відкриє посольство у Словаччині

Новини — Понеділок, 3 листопада 2025, 20:32 — Олег Павлюк

Уряд Білорусі у понеділок розпорядився відкрити посольство у Словаччині, яке припинило роботу у 2023 році.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба білоруського уряду.

Посольство Білорусі у Братиславі планують відкрити до 1 вересня 2026 року, йдеться в повідомленні.

Цей крок "дозволить значно підвищити ефективність роботи з розвитку політичних, торговельно-економічних та інвестиційних зв'язків", додали у Мінську.

Білоруське посольство у Словаччині закрилось у вересні 2023 року, причому публічно такий крок не пояснювався.

Водночас у вересні до Мінська після пʼяти років перерви повернувся посол Словаччини Йозеф Мігаш, відомий тим, що його особисто нагородив Александр Лукашенко.

У 2023 році Угорщина першою повернула свого посла до Білорусі після влаштованих Лукашенком репресій проти громадянського суспільства.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Білорусь Словаччина
Реклама: