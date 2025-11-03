Беларусь вновь откроет посольство в Словакии
Правительство Беларуси в понедельник распорядилось открыть посольство в Словакии, которое прекратило работу в 2023 году.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба белорусского правительства.
Посольство Беларуси в Братиславе планируют открыть до 1 сентября 2026 года, говорится в сообщении.
Этот шаг "позволит значительно повысить эффективность работы по развитию политических, торгово-экономических и инвестиционных связей", добавили в Минске.
Белорусское посольство в Словакии закрылось в сентябре 2023 года, причем публично такой шаг не объяснялся.
В то же время в сентябре в Минск после пятилетнего перерыва вернулся посол Словакии Йозеф Мигаш, известный тем, что его лично наградил Александр Лукашенко.
В 2023 году Венгрия первой вернула своего посла в Беларусь после устроенных Лукашенко репрессий против гражданского общества.