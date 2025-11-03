Зеленський: Україна відкриває представництва з продажу зброї у Данії та Німеччині

Протягом 2025 року Україна планує відкрити два представництва з продажу зброї – вони будуть у європейських країнах.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", про це під час спілкування із журналістами в понеділок заявив президент Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, представництва займатимуться продажем української зброї, яка в України у надлишку і яка виробляється спільно з іноземними державами.

"Перші дві столиці (це вирішено на рівні компаній, які будуть в ко-продакшені, а також на рівні держав) – це наші представництва там будуть – це Берлін і Копенгаген. Це буде в цьому році", – додав він.

Глава держави розповів, що питанням продажу української зброї у Європі опікуватиметься його радник Олександр Камишін.

Раніше стало відомо, що Україна обговорює зі США угоду про продаж українських безпілотних систем.

Президент Володимир Зеленський навіть пропонував Дональду Трампу продаж українських дронів в обмін на ракети Tomahawk.