Зеленский: Украина открывает представительства по продаже оружия в Дании и Германии

В течение 2025 года Украина планирует открыть два представительства по продаже оружия – они будут в европейских странах.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", об этом во время общения с журналистами в понедельник заявил президент Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, представительства будут заниматься продажей украинского оружия, которого в Украине в избытке и которое производится совместно с иностранными государствами.

"Первые две столицы (это решено на уровне компаний, которые будут в ко-продакшене, а также на уровне государств) – это наши представительства там будут – это Берлин и Копенгаген. Это будет в этом году", – добавил он.

Глава государства рассказал, что вопросом продажи украинского оружия в Европе будет заниматься его советник Александр Камышин.

Ранее стало известно, что Украина обсуждает с США соглашение о продаже украинских беспилотных систем.

Президент Владимир Зеленский даже предложил Дональду Трампу продажу украинских дронов в обмен на ракеты Tomahawk.