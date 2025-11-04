Уряд Данії опинився під вогнем критики через лазівку зі студентськими візами

Центристський уряд Данії зіткнувся з політичною бурею після того, як стало відомо, що сотні студентів з Азії та їхні сім'ї нібито в'їхали в країну за схемою студентських віз.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Ця справа ризикує підірвати сувору імміграційну політику Копенгагена, яка, за словами новопризначеного міністра імміграції Расмуса Стоклунда, спрямована на те, щоб "зробити можливим виїзд більшої кількості людей з Європи".

У вівторок Стоклунда допитають у парламенті після того, як у серпні данські ЗМІ повідомили про десятикратне збільшення кількості іноземних студентів з Непалу та Бангладеш – з 190 студентів у 2019 році до 2 146 минулого року.

Опозиційні партії, включаючи Ліберальний альянс і ультраправу Данську народну партію, закликали до розслідування, звинувативши уряд у "втраті контролю" над суворою імміграційною політикою.

Згідно з чинними правилами, іноземним студентам з третіх країн, які мають візу, дозволено привозити до Данії свої сім'ї, що відкриває доступ до ринку праці як для самих студентів, так і для їхніх родичів.

Праві партії стверджують, що цією системою зловживають, а заявники використовують візи як "чорний хід" для роботи в Данії. За останні роки кількість супроводжуючих членів сім'ї зросла вдесятеро, згідно з даними Статистичного управління Данії, отриманими виданням Frihedsbrevet.

Суперечки вперше спалахнули два місяці тому, коли в університеті Роскілле, розташованому за 30 кілометрів на захід від Копенгагена, було виявлено непропорційно велику кількість студентів з Бангладеш. 16% нових магістрантів університету зараз походять з цієї країни.

Політики з кількох партій, у тому числі урядових, звинуватили університети у "проведенні власної імміграційної політики" всупереч обмежувальній позиції уряду. Ультраправа партія навіть вимагала відставки міністерки освіти Крістіни Егелунд.

Прем'єрка Метте Фредеріксен публічно дорікнула університету, заявивши, що університети не повинні "визначати імміграційну політику Данії". Після її коментарів голова правління Університету Роскілле Карстен Тофт Боесен подав у відставку, навіть незважаючи на те, що прийом студентів, про який йшла мова, був законним.

Пізніше університет визнав, що його міжнародний прийом "вийшов з-під контролю", і підкреслив, що Роскілле "в першу чергу призначений для данців".

Після того, як у серпні розгорівся скандал, уряд Данії вжив заходів для посилення нагляду і ліквідації лазівки в міжнародному прийомі.

Нові заходи включають вищі вимоги до знання данської мови для іноземних студентів, суворіше документування кваліфікацій та ретельніший моніторинг практики набору персоналу. Подальші обмеження набудуть чинності у 2026 році, включаючи заборону іноземним студентам привозити до Данії подружжя або партнерів.

Проте опозиційні партії відкинули більшість ініціатив як "швидкі рішення".

"Це чудово, що вживаються заходи. Але мене дивує, що уряд нічого не робить для того, щоб виправити вже завдану шкоду", – сказав депутат Данської народної партії Міккель Бйорн.

Він додав, що студенти, які в'їхали з "сумнівною кваліфікацією", повинні бути негайно депортовані.

Депутат Софі Ліпперт від "Зелених лівих" також назвала ситуацію "очевидною проблемою", додавши, що "студентські візи не повинні використовуватися для експлуатації системи".

З огляду на те, що наступного року відбудуться національні вибори, реакція не могла бути більш невчасною, оскільки опоненти відчувають політичну можливість поставити під сумнів довіру до коаліції в одному з її визначальних питань.

