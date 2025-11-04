Правительство Дании оказалось под огнем критики из-за лазейки со студенческими визами

Центристское правительство Дании столкнулось с политической бурей после того, как стало известно, что сотни студентов из Азии и их семьи якобы въехали в страну по схеме студенческих виз.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Это дело рискует подорвать строгую иммиграционную политику Копенгагена, которая, по словам новоназначенного министра иммиграции Расмуса Стоклунда, направлена на то, чтобы "сделать возможным выезд большего количества людей из Европы".

Во вторник Стоклунда допросят в парламенте после того, как в августе датские СМИ сообщили о десятикратном увеличении количества иностранных студентов из Непала и Бангладеш – с 190 студентов в 2019 году до 2 146 в прошлом году.

Оппозиционные партии, включая Либеральный альянс и ультраправую Датскую народную партию, призвали к расследованию, обвинив правительство в "потере контроля" над строгой иммиграционной политикой страны.

Согласно действующим правилам, иностранным студентам из третьих стран, имеющим визу, разрешено привозить в Данию свои семьи, что открывает доступ к рынку труда как для самих студентов, так и для их родственников.

Правые партии утверждают, что этой системой злоупотребляют, а заявители используют визы как "черный ход" для работы в Дании. За последние годы количество сопровождающих членов семьи выросло в десять раз, согласно данным Статистического управления Дании, полученным изданием Frihedsbrevet.

Споры впервые вспыхнули два месяца назад, когда в университете Роскилле, расположенном в 30 километрах к западу от Копенгагена, было обнаружено непропорционально большое количество студентов из Бангладеш. 16% новых магистрантов университета сейчас происходят из этой страны.

Политики из нескольких партий, в том числе правительственных, обвинили университеты в "проведении собственной иммиграционной политики" вопреки ограничительной позиции правительства. Ультраправая партия даже требовала отставки министра образования Кристины Эгелунд.

Премьер Метте Фредериксен публично упрекнула университет, заявив, что университеты не должны "определять иммиграционную политику Дании". После ее комментариев председатель правления Университета Роскилле Карстен Тофт Боесен подал в отставку, даже несмотря на то, что прием студентов, о котором шла речь, был законным.

Позже университет признал, что его международный прием "вышел из-под контроля", и подчеркнул, что Роскилле "в первую очередь предназначен для датчан".

После того, как в августе разгорелся скандал, правительство Дании приняло меры для усиления надзора и ликвидации лазейки в международном приеме.

Новые меры включают более высокие требования к знанию датского языка для иностранных студентов, более строгое документирование квалификаций и тщательный мониторинг практики набора персонала. Дальнейшие ограничения вступят в силу в 2026 году, включая запрет иностранным студентам привозить в Данию супругов или партнеров.

Однако оппозиционные партии отвергли большинство инициатив как "быстрые решения".

"Это замечательно, что принимаются меры. Но меня удивляет, что правительство ничего не делает для того, чтобы исправить уже нанесенный ущерб", – сказал депутат Датской народной партии Миккель Бьорн.

Он добавил, что студенты, которые въехали с "сомнительной квалификацией", должны быть немедленно депортированы.

Депутат Софи Липперт от "Зеленых левых" также назвала ситуацию "очевидной проблемой", добавив, что "студенческие визы не должны использоваться для эксплуатации системы".

Учитывая, что в следующем году состоятся национальные выборы, реакция не могла быть более несвоевременной, поскольку оппоненты чувствуют политическую возможность поставить под сомнение доверие к коалиции в одном из ее определяющих вопросов.

Напомним, Данию называли среди лидеров в ЕС по доле трудоустроенных иммигрантов.

Ранее сообщалось, что в правительстве Дании подготовили изменения в законодательство, которые должны упростить трудоустройство подростков и, как ожидается, привлекут на рынок труда еще больше 13-17 летних.