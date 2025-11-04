Литва профінансувала облаштування укриттів у трьох школах України

Литва зробила внесок через ініціативу UNITED24, яким профінансувала облаштування укриттів у трьох школах України.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Литви в Х, пише "Європейська правда".

За рахунок Литви нові укриття отримали школи в Сумській, Запорізькій та Житомирській областях.

"Завдяки внеску Литви через UNITED24 у трьох українських школах було побудовано нові укриття. Тепер майже 3000 дітей можуть безпечно повернутися до очного навчання", – йдеться у повідомленні.

With Lithuania’s contribution via @U24_gov_ua, new shelters have been built in 3 Ukrainian schools.



Nearly 3000 children can now safely return to in-person learning in Sumy, Zaporizhzhia, and Zhytomyr regions. 🇱🇹🤝🇺🇦

Нагадаємо, у вересні Європейська комісія оголосила про виділення додаткових 40 млн євро гуманітарної допомоги, щоб допомогти українцям пережити четверту зиму російської загарбницької війни.

Також стало відомо, що Британія виділить 142 млн фунтів на допомогу Україні у зимовий період.