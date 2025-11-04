Литва профинансировала обустройство укрытий в трех школах Украины

Литва сделала вклад через инициативу UNITED24, которым профинансировала обустройство укрытий в трех школах Украины.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Литвы в Х, пишет "Европейская правда".

За счет Литвы новые укрытия получили школы в Сумской, Запорожской и Житомирской областях.

"Благодаря взносу Литвы через UNITED24 в трех украинских школах были построены новые укрытия. Теперь почти 3000 детей могут безопасно вернуться к очному обучению", – говорится в сообщении.

With Lithuania’s contribution via @U24_gov_ua, new shelters have been built in 3 Ukrainian schools.



Nearly 3000 children can now safely return to in-person learning in Sumy, Zaporizhzhia, and Zhytomyr regions. 🇱🇹🤝🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/cBQcEcllLq – Lithuania MFA | #StandWithUkraine (@LithuaniaMFA) November 4, 2025

Напомним, в сентябре Европейская комиссия объявила о выделении дополнительных 40 млн евро гуманитарной помощи, чтобы помочь украинцам пережить четвертую зиму российской захватнической войны.

Также стало известно, что Великобритания выделит 142 млн фунтов на помощь Украине в зимний период.