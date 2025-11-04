Укр Рус Eng

Литва профинансировала обустройство укрытий в трех школах Украины

Новости — Вторник, 4 ноября 2025, 11:43 — Ирина Кутелева

Литва сделала вклад через инициативу UNITED24, которым профинансировала обустройство укрытий в трех школах Украины.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Литвы в Х, пишет "Европейская правда".

За счет Литвы новые укрытия получили школы в Сумской, Запорожской и Житомирской областях.

"Благодаря взносу Литвы через UNITED24 в трех украинских школах были построены новые укрытия. Теперь почти 3000 детей могут безопасно вернуться к очному обучению", – говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре Европейская комиссия объявила о выделении дополнительных 40 млн евро гуманитарной помощи, чтобы помочь украинцам пережить четвертую зиму российской захватнической войны.

Также стало известно, что Великобритания выделит 142 млн фунтов на помощь Украине в зимний период.

Литва Война с РФ
