Британія виділить 142 млн фунтів на допомогу Україні у зимовий період

Велика Британія виділить 142 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 160 млн євро) допомоги для підтримки України взимку.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Британії передає "Європейська правда".

Міністерка закордонних справ Британії, Іветт Купер, яка відвідує Україну з першим візитом на посаді, оголосив про виділення Британією 142 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку України протягом зими і в наступному році.

100 мільйонів фунтів стерлінгів будуть спрямовані на гуманітарну допомогу цивільному населенню у прифронтових громадах, захист найбільш вразливих верств населення та надання екстреної підтримки тим, хто постраждав від триваючих російських атак. Це включатиме ремонт критично важливих систем водо– та теплопостачання, підтримку засобів до існування та робочих місць, а також зміцнення стійкості України в умовах четвертої зими незаконної війни Росії.

42 мільйони фунтів стерлінгів допоможуть провести життєво важливі ремонтні роботи в мережі електропередачі та створити критично важливий захист для газової та енергетичної інфраструктури з настанням зими.

"Завдяки нашій постійній військовій підтримці, життєво важливому фінансуванню, оголошеному сьогодні, 100-річному партнерству між Великою Британією та Україною та нашому постійному керівництву "коаліцією рішучих", ми будемо поруч з Україною для досягнення справедливого і тривалого миру, а також у дружбі на довгі роки", – заявила Купер.

"Обстріли Путіним мирного населення України, затягування мирних переговорів за міжнародної підтримки та його кричуща зневага до людського життя мають припинитися", – додала вона.

Нагадаємо, перша розмова, яку провела нова очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Іветт Купер була із главою українського МЗС Андрієм Сибігою.

Тиждень тому Купер очолила британське МЗС, а Девід Леммі, який обіймав посаду глави МЗС, став новим міністром юстиції та віцепрем'єр-міністром.