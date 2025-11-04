ЗМІ: європейські лідери пропустять саміт з країнами Латинської Америки через Трампа

Європейські лідери, зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пропустять саміт ЄС з країнами Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC), частково через побоювання розлютити президента США Дональда Трампа.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За словами джерел агентства, саміт ЄС та CELAC перебуває під пильною увагою Європи, оскільки США звинувачують такі країни, як Колумбія, яка приймає зустріч, та Венесуела, у наркотрафіку.

Інші співрозмовники зазначили, що лише п'ять європейських лідерів та три лідери країн Латинської Америки та Карибського басейну підтвердили свою участь у зустрічі.

Зустріч відбудеться в колумбійському місті Санта-Марта 9-10 листопада.

Джерела розповідають, що така невелика кількість учасників пояснюється дедалі агресивнішою позицією США у регіоні. Трамп посилює свої військові погрози проти Венесуели і нещодавно запровадив санкції проти президента Колумбії Густаво Петро.

Тим часом речник німецького канцлера Штефан Корнеліус в електронному листі зазначив, що Мерц не братиме участь в саміті через "низьку явку інших глав держав і урядів". У Єврокомісії не відповіли на запит про коментар.

Саміт має на меті обговорити такі питання, як зміцнення торговельних зв'язків і боротьба з організованою злочинністю.

Нещодавно газета Miami Herald повідомила, що адміністрація Трампа вирішила атакувати військові об'єкти у Венесуелі, і що удари можуть бути завдані в будь-який момент.

Заплановані атаки, про які також повідомляло видання The Wall Street Journal, нібито мали бути спрямовані на знищення військових об'єктів, які використовуються для незаконного обігу наркотиків.

У США вважають, що цим наркотрафіком займається організація, очолювана венесуельським диктатором Ніколасом Мадуро і керована вищими членами його режиму.

Водночас Дональд Трамп заперечив, що ухвалив рішення про удари по військових об'єктах у Венесуелі.

Держсекретар США Марко Рубіо також назвав неправдивими повідомлення ЗМІ про те, що Трамп нібито ухвалив рішення про удари по Венесуелі.