Трамп заперечує, що ухвалив рішення про удари по Венесуелі

Президент США Дональд Трамп заперечив, що ухвалив рішення про удари по військових об'єктах у Венесуелі, спростувавши повідомлення ЗМІ про те, що він дав згоду на таку атаку.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Трамп відповів "ні", коли журналісти в п'ятницю запитали його в літаку Air Force One, чи ухвалив він рішення з цього питання.

Раніше, відповідаючи на запитання про цю інформацію, речниця Білого дому Анна Келлі сказала, що "анонімні джерела не знають, про що вони говорять", і що будь-яке оголошення, якщо таке буде, зробить сам президент Трамп.

Раніше в п'ятницю газета Miami Herald повідомила, що адміністрація Трампа вирішила атакувати військові об'єкти у Венесуелі, і що удари можуть бути завдані в будь-який момент.

Заплановані атаки, про які також повідомляло видання The Wall Street Journal, нібито мали бути спрямовані на знищення військових об'єктів, які використовуються для незаконного обігу наркотиків.

У США вважають, що цим наркотрафіком займається організація, очолювана венесуельським диктатором Ніколасом Мадуро і керована вищими членами його режиму.

Як повідомлялося, у Німеччині побоюються, що антинаркотичні дії Трампа спрямують картелі до Європи.