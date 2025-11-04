СМИ: европейские лидеры пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Европейские лидеры, в частности канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пропустят саммит ЕС со странами Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), частично из-за опасений разозлить президента США Дональда Трампа.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По словам источников агентства, саммит ЕС и CELAC находится под пристальным вниманием Европы, поскольку США обвиняют такие страны, как Колумбия, которая принимает встречу, и Венесуэла, в наркотрафике.

Другие собеседники отметили, что только пять европейских лидеров и три лидера стран Латинской Америки и Карибского бассейна подтвердили свое участие во встрече.

Встреча состоится в колумбийском городе Санта-Марта 9-10 ноября.

Источники рассказывают, что такое небольшое количество участников объясняется все более агрессивной позицией США в регионе. Трамп усиливает свои военные угрозы против Венесуэлы и недавно ввел санкции против президента Колумбии Густаво Петро.

Между тем представитель немецкого канцлера Штефан Корнелиус в электронном письме отметил, что Мерц не будет участвовать в саммите из-за "низкой явки других глав государств и правительств". В Еврокомиссии не ответили на запрос о комментарии.

Саммит имеет целью обсудить такие вопросы, как укрепление торговых связей и борьба с организованной преступностью.

Недавно газета Miami Herald сообщила, что администрация Трампа решила атаковать военные объекты в Венесуэле, и что удары могут быть нанесены в любой момент.

Запланированные атаки, о которых также сообщало издание The Wall Street Journal, якобы должны были быть направлены на уничтожение военных объектов, используемых для незаконного оборота наркотиков.

В США считают, что этим наркотрафиком занимается организация, возглавляемая венесуэльским диктатором Николасом Мадуро и управляемая высшими членами его режима.

В то же время Дональд Трамп опроверг, что принял решение о нанесении ударов по военным объектам в Венесуэле.

Госсекретарь США Марко Рубио также назвал ложными сообщения СМИ о том, что Трамп якобы принял решение о нанесении ударов по Венесуэле.