Вандали зняли прапор України з почесного консульства у Перемишлі

Новини — Понеділок, 27 жовтня 2025, 13:32 — Марія Ємець

Невідомі особи зірвали український прапор при вході до почесного консульства України у польському Перемишлі.

Про це повідомив посол України у Польщі Василь Боднар, пише "Європейська правда".

У своїх соцмережах посол опублікував фото входу до почесного консульства, де на місці залишився лише польський прапор. 

"Хвиля антиукраїнського хейту у соцмережах знову призвела до того, що з почесного консульства України у Перемишлі зірвали український прапор. За цей рік це щонайменш п’ятий акт наруги над прапором у тому ж місці", – заявив Боднар. 

"Публічно та через дипломатичні канали закликаю польську поліцію та МЗС Польщі вжити належних заходів, щоб знайти порушників і притягнути їх до відповідальності", – додав посол.

Він зазначив, що польське законодавство передбачає до року позбавлення волі за наругу над державним прапором. 

У вересні в Польщі зрізали хрест з української церкви, після того затримали одного підозрюваного.

Минулого тижня під час матчу "Шахтаря" з варшавською "Легією" у Кракові польські фанати розгорнули банер з написом "Ми пам’ятаємо Волинь"; посол назвав це провокацією.  

Польща
