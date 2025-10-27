Вандали зняли прапор України з почесного консульства у Перемишлі

Невідомі особи зірвали український прапор при вході до почесного консульства України у польському Перемишлі.

Про це повідомив посол України у Польщі Василь Боднар, пише "Європейська правда".

У своїх соцмережах посол опублікував фото входу до почесного консульства, де на місці залишився лише польський прапор.

Fala antyukraińskiego hejtu w mediach społecznościowych przekłada się już kolejny raz w zerwanie flagi Ukraińskiej z Konsulatu Honorowego Ukrainy w Przemyślu. W tym roku to co najmniej piąty akt publicznego znieważania flagi 🇺🇦 w tym samym miejscu. pic.twitter.com/9dmhv7hJZm – Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) October 27, 2025

"Хвиля антиукраїнського хейту у соцмережах знову призвела до того, що з почесного консульства України у Перемишлі зірвали український прапор. За цей рік це щонайменш п’ятий акт наруги над прапором у тому ж місці", – заявив Боднар.

"Публічно та через дипломатичні канали закликаю польську поліцію та МЗС Польщі вжити належних заходів, щоб знайти порушників і притягнути їх до відповідальності", – додав посол.

Він зазначив, що польське законодавство передбачає до року позбавлення волі за наругу над державним прапором.

У вересні в Польщі зрізали хрест з української церкви, після того затримали одного підозрюваного.

Минулого тижня під час матчу "Шахтаря" з варшавською "Легією" у Кракові польські фанати розгорнули банер з написом "Ми пам’ятаємо Волинь"; посол назвав це провокацією.