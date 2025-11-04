Суд в Польше решил не арестовывать антиукраинского активиста

На следующей неделе прокуратура Гдыни будет решать, подавать ли апелляцию на решение суда об отказе в аресте антиукраинского активиста Петра Н. под псевдонимом "Назар", которому предъявили шесть обвинений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

"Назару" предъявили шесть обвинений. Его подозревают, среди прочего, в использовании угроз, а также в публикации видео о "белом оружии". Другие обвинения касаются пропаганды насилия и разжигания ненависти по национальному и религиозному признакам.

Эти шесть обвинений касаются действий задержанного только на прошлой неделе. Однако он должен ответить за многие другие действия, совершенные ранее. Обвинения, которые он уже выслушал, исчисляются десятками.

Прокурор попросил суд оставить 44-летнего мужчину под стражей на три месяца. В понедельник представитель окружной прокуратуры в Гданьске, прокурор Мариуш Душинский сообщил, что Окружной суд в Гдыне не удовлетворил это ходатайство и принял решение о полицейском надзоре за мужчиной.

Ходатайство об аресте касалось только одного обвинения – уголовных угроз.

Окружной суд в Гдыне постановил, что опасения препятствования правосудию не существовало, поскольку доказательства состояли из защищенных онлайн-записей, на которые "Назар" больше не мог влиять. Угрозы, по мнению суда в Гдыне, также не являются достаточно серьезными, чтобы быть основанием для ареста. Это было аргументировано тем, что подозреваемый не знает адресов этих людей, а один из них находится за границей.

Поэтому – по мнению суда – достаточно полицейского надзора дважды в неделю и запрета контактировать с жертвами и приближаться к ним на расстояние менее 100 метров. На следующей неделе прокуратура Гдыни решит, будет ли подавать апелляцию на решение суда.

Как сообщалось, Петр Н. также нарушил запрет на пропаганду символики, поддерживающей российскую агрессию против Украины и восхваляющей российского правителя.

44-летний Петр Н. известен своими антиукраинскими убеждениями. Всего несколько дней назад он закрыл красно-белым флагом антивоенный мурал на автобусной остановке PKM Jasień. "Назар" очень хорошо известен полиции. На его счету нападение на украинский ресторан, поджоги автомобилей и нападение на женщину, которая вывешивала украинские флаги.

На прошлой неделе неизвестные лица сорвали украинский флаг при входе в почетное консульство Украины в польском Перемышле.