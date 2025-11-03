У Польщі затримали антиукраїнського активіста і відеострімера Пьотра Н. на псевдо "Назар".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Пьотра Н. затримали в п'ятницю співробітники поліції Гдині, коли він керував автомобілем під дією заборонених речовин.

44-річного чоловіка підозрюють у використанні погроз; йому також інкримінують публікацію відеозаписів з холодною зброєю. Інші звинувачення стосуються пропаганди насильства і підбурювання до ненависті за національною та релігійною ознаками.

Відомо, що Пьотр Н. порушив заборону на пропаганду символіки, що підтримує російську агресію проти України. Крім того, йому висунули звинувачення у незаконному розголошенні персональних даних потерпілого.

Не виключено, що він відповість і за керування автомобілем у стані наркотичного сп'яніння. Під час затримання в його організмі було виявлено тетрагідроканабінол, кров направили на експертизу.

Звинувачення, які він вже почув, обчислюються десятками. Чи буде він взятий під варту, суд має вирішити у понеділок.

44-річний Пьотр Н. відомий своїми антиукраїнськими переконаннями. Лише кілька днів тому він закрив червоно-білим прапором антивоєнний мурал на автобусній зупинці PKM Jasień. "Назар" дуже добре відомий поліції. На його рахунку напад на український ресторан, підпали автомобілів і напад на жінку, яка вивішувала українські прапори.

Минулого тижня невідомі особи зірвали український прапор при вході до почесного консульства України у польському Перемишлі.

У вересні в Польщі зрізали хрест з української церкви, після того затримали одного підозрюваного.

У жовтні під час матчу "Шахтаря" з варшавською "Легією" у Кракові польські фанати розгорнули банер з написом "Ми пам’ятаємо Волинь"; посол назвав це провокацією.