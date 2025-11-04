Кос: Молдова показала найбільший прогрес серед держав-кандидатів на вступ до ЄС

Незважаючи на спроби дестабілізації та гібридні загрози на шляху до ЄС, Молдова за останній рік продемонструвала найбільший прогрес, порівняно з іншими державами-кандидатами.

Про це заявила європейська комісарка з розширення Марта Кос на пресконференції в Брюсселі після затвердження Єврокомісією звіту про розширення ЄС 4 листопада, передає кореспондентка "Європейської правди".

Молдова стала лідером з прогресу здійснення реформ на шляху до ЄС, згідно зі звітом ЄС від 4 листопада 2025 року.

"За результатами одного року Молдова демонструє найбільший прогрес серед усіх країн-кандидатів", – заявила Кос.

Вона зауважила, що "Молдова просунулася на своєму шляху до вступу до ЄС прискореними темпами та суттєво поглибила співпрацю з ЄС, незважаючи на тривалі гібридні загрози та спроби підірвати та дестабілізувати країну на її європейському шляху".

