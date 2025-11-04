Кос: Молдова показала наибольший прогресс среди стран-кандидатов на вступление в ЕС

Несмотря на попытки дестабилизации и гибридные угрозы на пути в ЕС, Молдова за последний год продемонстрировала наибольший прогресс по сравнению с другими государствами-кандидатами.

Об этом заявила европейский комиссар по расширению Марта Кос на пресс-конференции в Брюсселе после утверждения Еврокомиссией отчета о расширении ЕС 4 ноября, передает корреспондент "Европейской правды".

Молдова стала лидером по прогрессу осуществления реформ на пути в ЕС, согласно отчету ЕС от 4 ноября 2025 года.

"По результатам одного года Молдова демонстрирует наибольший прогресс среди всех стран-кандидатов", – заявила Кос.

Она отметила, что "Молдова продвинулась на своем пути к вступлению в ЕС ускоренными темпами и существенно углубила сотрудничество с ЕС, несмотря на длительные гибридные угрозы и попытки подорвать и дестабилизировать страну на ее европейском пути".

