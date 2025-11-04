Качка: у звіті ЄК назвали збалансованими обмеження воєнного часу, встановлені Україною

Віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявив, що Єврокомісія у доповіді про євроінтеграційний прогрес України назвала збалансованими обмеження воєнного стану.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу з послом ЄС Катаріною Матерновою.

Віцепрем’єр зазначив, що воєнний стан не може не впливати на роботу і демократичних інституцій, і конституційних свобод.

"Але що відзначено в звіті, і для нас важливо – що обмеження воєнного стану є пропорційними і не йдуть далі, ніж потрібно. Це досить унікальна історія. Це означає, що Україна зберігає належний рівень демократичності, відкритості і в свободі слова, і в роботі демократичних інституцій. І для нас це важливо, тому що ми зберігаємо демократичний характер нашого суспільства і сподіваємося після закінчення війни його відновити", – сказав він.

Безпосередньо у тексті звіту згадують, що функціонування демократичних інституцій в Україні залишається в цілому стабільним, попри обмеження воєнного часу.

"Хоча його застосування (закону про воєнний стан) досі було в цілому пропорційним, важливо забезпечити, щоб такі повноваження не використовували у способи, що можуть поставити під загрозу позитивний порядок денний реформ", – йдеться у документі.

В іншому фрагменті відзначають, що хоча воєнний стан призвів до певних обмежень у сфері фундаментальних прав, вони були "в цілому пропорційними безпековій ситуації та застосовувалися з обережністю".

Одночасно додають, що Україні слід постійно переоцінювати необхідність таких обмежень та скасовувати ті, які стають непотрібними та непропорційними, а також "розробити стратегію для швидкого відновлення всіх обмежених прав і свобод, щойно це дозволятимуть безпекові обставини".

Також Качка назвав звіт ЄК про розширення "найкращим за три роки".

