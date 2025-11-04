Качка: в отчете ЕК назвали сбалансированными военные ограничения, установленные Украиной

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка заявил, что Еврокомиссия в докладе о евроинтеграционном прогрессе Украины назвала сбалансированными ограничения военного положения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге с послом ЕС Катариной Матерновой.

Вицепремьер отметил, что военное положение не может не влиять на работу демократических институтов, и конституционных свобод.

"Но что отмечено в отчете, и для нас важно – что ограничения военного положения являются пропорциональными и не идут дальше, чем нужно. Это довольно уникальная история. Это означает, что Украина сохраняет надлежащий уровень демократичности, открытости и в свободе слова, и в работе демократических институтов. И для нас это важно, потому что мы сохраняем демократический характер нашего общества и надеемся после окончания войны его восстановить", – сказал он.

Непосредственно в тексте отчета упоминается, что функционирование демократических институтов в Украине остается в целом стабильным, несмотря на ограничения военного времени.

"Хотя его применение (закона о военном положении) до сих пор было в целом пропорциональным, важно обеспечить, чтобы такие полномочия не использовались в способы, которые могут поставить под угрозу позитивную повестку дня реформ", – говорится в документе.

В другом фрагменте отмечается, что хотя военное положение привело к определенным ограничениям в сфере фундаментальных прав, они были "в целом соразмерны ситуации с безопасностью и применялись с осторожностью".

Одновременно добавляют, что Украине следует постоянно переоценивать необходимость таких ограничений и отменять те, которые становятся ненужными и непропорциональными, а также "разработать стратегию для быстрого восстановления всех ограниченных прав и свобод, как только это позволят обстоятельства безопасности".

Также Качка назвал отчет ЕК о расширении "лучшим за три года".

Подробный анализ отчета по Украине читайте в свежей статье "ЕвроПравды": Украину предупредили, но не наказали. Как ЕС оценил реформы и чего ждет от Киева