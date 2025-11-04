ЄС вимагає зберегти міжнародних експертів у конкурсних комісіях при українських органах

Річний звіт Єврокомісії щодо євроінтеграційного поступу України містить вимогу щодо участі міжнародних експертів у конкурсних комісіях для заповнення вакансій, зокрема, в органах судової системи.

Про це йдеться в аналітичній статті "ЄвроПравди" за оприлюдненим документом.

Єврокомісія включила до звіту про розширення чітку вимогу стосовно присутності міжнародних експертів принаймні у двох конкурсних комісіях, що визначені у блоці щодо правосуддя (який для ЄС має надзвичайну вагу).

По-перше, у звіті зазначають, що Україна має терміново продовжити норму про "тимчасове залучення незалежних експертів, номінованих міжнародними партнерами, до відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів".

По-друге, має змінитися підхід до відбору суддів Верховного суду (та інших вищих судів) та перевірки декларацій їхньої доброчесності. ЄС чекає на процедуру зі "значущим залученням незалежних експертів, призначених міжнародними партнерами".

Крім того, у цьому блоці Єврокомісія повторила вимогу про скасування "правок Лозового", про заповнення вакансій у Конституційному суді.

На додачу, Україна отримала вимогу про запровадження процедури конкурентного відбору на посаду генпрокурора.

Також у звіті назвали терміни, коли Україна має згортати телемарафон "Єдині новини".

Детально про головне у звіті читайте у статті Україну попередили, але не покарали. Як ЄС оцінив реформи та чого чекає від Києва.