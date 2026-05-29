Посли ЄС обговорили падіння російського дрона в Румунії та готують стратегічну дискусію

У пʼятницю, 29 травня, Комітет постійних представників ЄС (Coreper) обговорив інцидент з російським дроном, який впав на багатоповерхівку в Румунії, а також – можливість проведення стратегічної дискусії щодо реагування на подібні випадки.

Про це кореспондентці "Європейської правди" стало відомо з власних джерел у ЄС.

Як розповів співрозмовник "ЄвроПравди", на початку розгляду питання дипломатичне представництво Румунії проінформувало послів ЄС про інцидент в румунському місті Галац, де російський ударний дрон влучив у житлову багатоповерхівку.

Всі інші делегації за столом, які представляли всі держави-члени ЄС, висловили солідарність з Румунією та з іншими державами-членами Євросоюзу, які нещодавно стикалися з подібними інцидентами з дронами.

Було також підняте питання щодо необхідності проведення стратегічної дискусії щодо вироблення єдиного механізму реагування ЄС на подібні ескалації з боку Росії.

Як повідомляла "Європейська правда", у ніч проти 29 травня, під час російської атаки по півдню України, безпілотник врізався у дах 10-поверхового будинку у прикордонному румунському місті Галац. Внаслідок влучання виникла пожежа, пошкоджена квартира, також постраждали двоє людей. Дрон ідентифікували як російський апарат типу "Шахед" / "Герань-2".

Румунські військові пояснили, що не встигли збити безпілотник через брак часу на реагування та низку обмежень в умовах мирного часу.

В МЗС Румунії назвали інцидент "серйозною і безвідповідальною ескалацією" з боку Росії та викликали російського посла.

Румунія бачить підстави активувати "консультаційну" 4-ту статтю Північноатлантичного договору та просить союзників передислокувати додаткові засоби для боротьби з дронами.

Президент Румунії Нікушор Дан оголосив про рішення закрити генконсульство РФ у Констанці і вислати консула, а прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова пригрозила "заходами" у відповідь на це.