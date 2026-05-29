Президент Литви про інцидент з дроном в Румунії: РФ має понести відповідальність

Президент Литви Гітанас Науседа рішуче засудив атаку російського дрона на багатоквартирний будинок у місті Галац на сході Румунії.

Про це литовський президент написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Науседа, цей інцидент є очевидним порушенням державного суверенітету та міжнародного права, за яке Росія має нести відповідальність.

"Це є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності Румунії, а також основних принципів міжнародного права. Росія несе повну відповідальність за наслідки своєї загарбницької війни проти України", – підкреслив він.

Президент Чехії Петр Павел закликав не обмежуватися спільним засудженням у відповідь на інцидент в Румунії.

Президент Румунії Нікушор Дан оголосив про рішення закрити генконсульство РФ у Констанці і вислати консула, а прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова пригрозила "заходами" у відповідь на це.