Британія посилить захист підводної інфраструктури на тлі загроз диверсій

Велика Британія планує запровадити суворіші покарання, включно з можливим тюремним ув’язненням, для судновласників та операторів, які через необережність пошкоджують підводні інтернет-кабелі: заходи спрямовані на захист критичної інфраструктури від можливих диверсій з боку Росії та інших держав.

Про це йдеться у заяві міністерки телекомунікацій Ліз Ллойд, передає "Європейська правда".

Підводні кабелі забезпечують понад 99% міжнародного інтернет-трафіку та підтримують щоденні фінансові операції у Великій Британії на суму понад 1,4 трлн фунтів стерлінгів, а також телекомунікаційні сервіси.

Ллойд посилається на зростання загроз безпеці. Зокрема минулого місяця Лондон заявив про викриття російської підводної активності поблизу критичної інфраструктури, яку вважають потенційною частиною ширшої прихованої операції.

За словами міністерки, чинне законодавство, якому понад 140 років, буде оновлено для усунення правових прогалин. Вона впевнена, що це дозволить ефективніше реагувати на інциденти та посилити стримування.

"У міру зростання ворожої активності з боку Росії та інших країн захист цих кабелів стає важливішим ніж будь-коли для нашої економіки, безпеки та повсякденного життя", – заявила вона.

Ллойд зазначила, що за саботаж з боку ворожої держави вже передбачено покарання у вигляді довічного ув’язнення для причетних осіб, але нові закони охоплюватимуть використання посередників державними суб’єктами та необережне пошкодження.

Уряд також співпрацюватиме з операторами та власниками кабелів, щоб зменшити випадкові пошкодження, спричинені рибальською діяльністю або суднами, що тягнуть якорі, що становить майже всі випадки виходу кабелів з ладу, сказала вона.

Ллойд зазначила, що уряд проводить консультації з представниками галузі щодо створення ремонтного судна під британським прапором для підвищення стійкості, додавши, що рішення буде прийнято пізніше цього року.

Варто зазначити, що за останні роки у Балтійському морі сталася серія підозрілих інцидентів з пошкодженням комунікаційних та енергетичних кабелів.

Після цих інцидентів низка країн НАТО запустила місію "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулює у найважливіших районах Балтійського моря для охорони підводної інфраструктури.