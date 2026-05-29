У Румунії розповіли, скільки вибухівки переносив дрон РФ, який влучив у багатоповерхівку

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що слідчі оцінили, скільки кілограмів вибухівки переносив російський дрон, який влучив у багатоповерхівку в місті Галац.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами ввечері 29 травня, передає digi24, пише "Європейська правда".

За оцінками слідчих, російський дрон переносив щонайменше 30 кілограмів вибухівки.

"Я був разом із поліцією та Департаментом кримінальних розслідувань, і зараз триває розслідування; зразки з місця події аналізуються. За їхніми оцінками, там було щонайменше 30 кг звичайної вибухівки", – зазначив Дан.

Також президент країни заявив, що перехоплення дронів за допомогою літаків не є найефективнішим рішенням і що Румунія працює над розробкою більш досконалих засобів.

"Використання літаків – це найменш оптимальний метод. Ми досягли значного прогресу в їхньому виявленні та певного прогресу в розробці наземних систем, здатних захищатися від них. Це процес", – додав він.

Цього дня Дан оголосив про рішення закрити генконсульство РФ у Констанці і вислати консула, а прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова пригрозила "заходами" у відповідь на це.