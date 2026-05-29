Президент Румунії поговорив із Зеленським про інцидент з російським дроном

Президент Румунії Нікушор Дан провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, в ході якої йшлося про інцидент з російським дроном, який влучив у багатоповерхівку у румунському місті Галац.

Про це Дан написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив румунський президент, вони із Зеленським домовилися прискорити співпрацю між Румунією та Україною у сфері спільного виробництва безпілотних літальних апаратів, які можна швидко розгорнути.

"Досвід України на полі бою та технології безпілотних літальних апаратів є стратегічними активами для оборони всього східного флангу. Румунія продовжуватиме вкладати кошти у зміцнення східного флангу НАТО та у підтримку України в її законних зусиллях щодо самооборони", – зауважив Дан.

У контексті інциденту в Галаці він підкреслив, що "Росія демонструє повне нехтування міжнародним правом та життям ні в чому не винних цивільних осіб".

"Це має припинитися. Росія має припинити свої атаки та розпочати конструктивний діалог, спрямований на встановлення справедливого та міцного миру в Україні", – наголосив президент Румунії.

Раніше Дан оголосив про рішення закрити генконсульство РФ у Констанці і вислати консула, а прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова пригрозила "заходами" у відповідь на це.