Орбан обурився "невдячності" Зеленського за допомогу з боку Угорщини

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан у розлогому дописі на своєму Х відреагував на заяву Володимира Зеленського, який закликав Будапешт розблокувати рух України в ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Орбан перерахував підтримку, яку Угорщина надала Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ – від прийняття біженців до постачання електроенергії.

"Наразі ми витратили загалом 200 мільйонів євро на гуманітарну допомогу українцям. Шкода, якщо це нічого не означає для президента Зеленського", – написав він.

Угорський премʼєр додав, що внесок Угорщини є й у коштах, які виділяє Україні Європейський Союз – хоча "ми не раді цьому".

"Мушу відкинути твердження, що Угорщина щось винна Україні. Україна не захищає Угорщину від когось чи чогось. Ми не просили про таке і ніколи не будемо просити. Безпека Угорщини гарантується нашими національними оборонними можливостями та НАТО, членом якого Україна (на щастя) не є", – написав Орбан.

Насамкінець угорський премʼєр повторив тезу про те, що вступ України в ЄС "призведе до війни в Європі і виведення грошей угорців до України", тому Угорщина виступатиме проти членства Києва в ЄС.

"Ми вважаємо, що Союз повинен укласти стратегічне партнерство з Україною без членства в ЄС. Це наша пропозиція. Ми будемо дотримуватися цієї позиції в майбутньому, оскільки маємо на це повне право", – підсумував він.

Раніше у вівторок Зеленський заявив, що Україна не повинна поступатися своїми цінностями заради позиції Угорщини щодо вступу країни до Європейського Союзу, й наголосив, що блокування Будапештом шляху до ЄС фактично підтримує Владіміра Путіна.

Тим часом стало відомо, що в ЄС готові запустити новий шлях обходу угорського вето – "фронтлоудинг".

