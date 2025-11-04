Орбан возмутился "неблагодарностью" Зеленского за помощь со стороны Венгрии

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в обширном посте на своем Х отреагировал на заявление Владимира Зеленского, который призвал Будапешт разблокировать движение Украины в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Орбан перечислил поддержку, которую Венгрия оказала Украине с начала полномасштабного вторжения РФ – от приема беженцев до поставок электроэнергии.

"На данный момент мы потратили в общей сложности 200 миллионов евро на гуманитарную помощь украинцам. Жаль, если это ничего не значит для президента Зеленского", – написал он.

Венгерский премьер добавил, что вклад Венгрии есть и в средствах, которые выделяет Украине Европейский Союз – хотя "мы не рады этому".

"Должен отвергнуть утверждение, что Венгрия что-то должна Украине. Украина не защищает Венгрию от кого-то или чего-то. Мы не просили об этом и никогда не будем просить. Безопасность Венгрии гарантируется нашими национальными оборонными возможностями и НАТО, членом которого Украина (к счастью) не является", – написал Орбан.

В заключение венгерский премьер повторил тезис о том, что вступление Украины в ЕС "приведет к войне в Европе и выводу денег венгров в Украину", поэтому Венгрия будет выступать против членства Киева в ЕС.

"Мы считаем, что Союз должен заключить стратегическое партнерство с Украиной без членства в ЕС. Это наше предложение. Мы будем придерживаться этой позиции в будущем, поскольку имеем на это полное право", – подытожил он.

Ранее во вторник Зеленский заявил, что Украина не должна уступать своими ценностями ради позиции Венгрии по вступлению страны в Европейский Союз, и подчеркнул, что блокирование Будапештом пути в ЕС фактически поддерживает Владимира Путина.

Между тем стало известно, что в ЕС готовы запустить новый путь обхода венгерского вето – "фронтлоудинг".

Подробнее о новых планах Брюсселя по переговорам о вступлении с Украиной – в статье "Загрузка" в обход Орбана. Новая идея ЕС об обходе вето на переговоры с Украиной.