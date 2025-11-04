Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не повинна поступатися своїми цінностями заради позиції Угорщини щодо вступу країни до Європейського Союзу, й наголосив, що блокування Будапештом шляху до ЄС фактично підтримує очільника Кремля Владіміра Путіна.

Про це український президент заявив під час онлайн-виступу на саміті з питань розширення ЄС, який транслює Euronews, пише "Європейська правда".

У Зеленського запитали, що він готовий запропонувати угорському прем'єру Віктору Орбану, щоб вирішити питання угорського вето щодо початку переговорів про вступ України в ЄС. На це український президент відповів, що Україна не має торгуватися своїми цінностями.

"Не можна обмежувати права людей. Можна щось відкласти, але це не буде на користь обом нашим країнам", – сказав він.

Зеленський заявив, що лідери не мають права думати про себе і про вибори, бо це "лише одна хвилина в історії наших народів". Зеленський зауважив це на тлі того, що у наступному році в Угорщині пройдуть парламентські вибори, напередодні яких угорська влада розгорнула відверту антиукраїнську та антиєвропейську кампанію.

"Це ніщо в порівнянні з тим, що може зруйнувати відносини між людьми. Це найважливіше", – акцентував він.

Відтак Зеленський наголосив, що він не має пропонувати щось Орбану. Утім, він зауважив, що Орбан повинен запропонувати щось Україні, яка захищає всю Європу від Росії.

"І навіть зараз, під час цієї війни, ми не отримали від нього жодної підтримки. Підтримки нашого бачення життя. Ми не хотіли б, щоб Орбан підтримував Росію, тому що блокування України в ЄС є дуже конкретною підтримкою Путіна, і це, безумовно, не дуже добре", – додав український президент.

Також Зеленський розповів, що просив президента США Дональда Трампа посприяти із впливом на прем’єра Угорщини.

Нещодавно Орбан доручив провести розслідування кібератаки на головну опозиційну партію "Тиса", стверджуючи, що до неї нібито причетні українці.

Лідер "Тиси" Петер Мадяр назвав інцидент викраденням даних у результаті кібератаки, яких його партія зазнає останні кілька місяців від "міжнародних мереж, зацікавлених у збереженні влади уряду Орбана".

