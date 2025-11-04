Експрезиденти й ексміністри Болгарії хочуть просити про звільнення Саркозі із вʼязниці

Два колишні болгарські президенти Петр Стоянов і Георгій Пирванов, а також низка ексміністрів країни висловили готовність попросити владу Франції звільнити з вʼязниці Ніколя Саркозі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал "24 часа".

Колишні болгарські посадовці вирішили висловити підтримку Саркозі на знак вдячності за його зусилля, які призвели до звільнення болгарських медсестер з Лівії у 2007 році.

"Цього літа ми відзначили 18 років з дня порятунку болгарських медиків і з вдячністю згадуємо те, що зробив французький президент Ніколя Саркозі, особливо в цей важкий для нього момент. Ми готові простягнути йому руку допомоги", – сказав Стоянов, який був президентом Болгарії у 1997-2002 роках.

Його наступник на цій посаді у 2002-2012 роках Георгій Пирванов також висловив готовність допомогти, підписавши спеціальний лист або петицію на захист Саркозі.

Він сказав, що цього листа також можуть підписати три колишні міністри закордонних справ і ексміністри юстиції Болгарії – "загалом усі, хто був залучений до справи в Лівії".

Ідеться про болгарських медиків, яких у 1999 році заарештували і піддали тортурам у Лівії за звинуваченням у навмисному зараженні дітей вірусом СНІДу, після чого двічі засудили до смерті.

Тодішня перша леді Франції Сесілія Саркозі була відправлена з місією до Тріполі і після двох зустрічей з Каддафі домоглася звільнення болгарських медиків з в'язниці у 2007 році.

Нагадаємо, Ніколя Саркозі з кінця жовтня утримується у паризькій в'язниці "Ля Санте" після засудження у справі про фінансування його президентської кампанії 2007 року з боку Лівії.

