Экс-президенты и экс-министры Болгарии хотят просить об освобождении Саркози из тюрьмы

Два бывших болгарских президента Петр Стоянов и Георгий Пирванов, а также ряд экс-министров страны выразили готовность просить власти Франции освободить из тюрьмы Николя Саркози.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал "24 часа".

Бывшие болгарские чиновники решили выразить поддержку Саркози в знак благодарности за его усилия, которые привели к освобождению болгарских медсестер из Ливии в 2007 году.

"Этим летом мы отметили 18 лет со дня спасения болгарских медиков и с благодарностью вспоминаем то, что сделал французский президент Николя Саркози, особенно в этот трудный для него момент. Мы готовы протянуть ему руку помощи", – сказал Стоянов, который был президентом Болгарии в 1997-2002 годах.

Его преемник на этом посту в 2002-2012 годах Георгий Пирванов также выразил готовность помочь, подписав специальное письмо или петицию в защиту Саркози.

Он сказал, что это письмо также могут подписать три бывших министра иностранных дел и экс-министры юстиции Болгарии – "в общем, все, кто был вовлечен в дело в Ливии".

Речь идет о болгарских медиках, которых в 1999 году арестовали и подвергли пыткам в Ливии по обвинению в умышленном заражении детей вирусом СПИДа, после чего дважды приговорили к смертной казни.

Тогдашняя первая леди Франции Сесилия Саркози была отправлена с миссией в Триполи и после двух встреч с Каддафи добилась освобождения болгарских медиков из тюрьмы в 2007 году.

Напомним, Николя Саркози с конца октября удерживается в парижской тюрьме "Ля Санте" после осуждения по делу о финансировании его президентской кампании 2007 года со стороны Ливии.

