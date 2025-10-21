Засуджений експрезидент Франції Саркозі вирушає до в’язниці

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі віднині починає відбувати присуджений йому термін позбавлення волі у паризькій в’язниці La Santé.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

З 21 жовтня Саркозі прибуде до в’язниці La Santé в районі Монпарнас, на півдні Парижа, щоб відбувати свій 5-річний термін за вироком у "лівійській" справі.

Директор в’язниці Себастьєн Ковель розповів, що Саркозі перебуватиме в камері сам. У нього буде можливість двічі на день виходити на прогулянку та відвідувати у залу дозвілля, але завжди без контактів з іншими людьми. Такий режим обрали з міркувань безпеки для Саркозі. Директор в’язниці каже, що це не унікальний випадок і такий режим є для сотень інших ув’язнених.

Саркозі сам прибуде до в’язниці, після чого повинен буде пройти стандартну процедуру прийому з відбитками пальців, фото, присвоєнням номера, здачею заборонених предметів та детальним обшуком, що передбачає роздягання. Після того йому видадуть пакунок усіх необхідних речей – білизни, одягу, посуду, гігієнічних засобів.

О 8:30 у Парижі збирається демонстрація солідарності з Саркозі, організована з ініціативи його синів.

У п’ятницю чинний президент Емманюель Макрон прийняв Саркозі у Єлисейському палаці.

Нагадаємо 25 вересня суд у Франції визнав частково винним Саркозі у так званій "лівійській справі" – щодо прийняття коштів на виборчу кампанію від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

Суд постановив, що Саркозі повинен відбути 5 років ув’язнення.

Паризький суд постановив, що вирок набуває чинності негайно, а не призупинив його до апеляції, посилаючись на "серйозність порушення громадського порядку, спричиненого злочином". Саркозі було надано 18 днів після винесення рішення на "організацію свого професійного життя".