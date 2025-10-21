Укр Рус Eng

Засуджений експрезидент Франції Саркозі вирушає до в’язниці

Новини — Вівторок, 21 жовтня 2025, 09:14 — Марія Ємець

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі віднині починає відбувати присуджений йому термін позбавлення волі у паризькій в’язниці La Santé.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда". 

З 21 жовтня Саркозі прибуде до в’язниці La Santé в районі Монпарнас, на півдні Парижа, щоб відбувати свій 5-річний термін за вироком у "лівійській" справі. 

Директор в’язниці Себастьєн Ковель розповів, що Саркозі перебуватиме в камері сам. У нього буде можливість двічі на день виходити на прогулянку та відвідувати у залу дозвілля, але завжди без контактів з іншими людьми. Такий режим обрали з міркувань безпеки для Саркозі. Директор в’язниці каже, що це не унікальний випадок і такий режим є для сотень інших ув’язнених. 

Саркозі сам прибуде до в’язниці, після чого повинен буде пройти стандартну процедуру прийому з відбитками пальців, фото, присвоєнням номера, здачею заборонених предметів та детальним обшуком, що передбачає роздягання. Після того йому видадуть пакунок усіх необхідних речей – білизни, одягу, посуду, гігієнічних засобів. 

О 8:30 у Парижі збирається демонстрація солідарності з Саркозі, організована з ініціативи його синів. 

У п’ятницю чинний президент Емманюель Макрон прийняв Саркозі у Єлисейському палаці. 

Нагадаємо 25 вересня суд у Франції визнав частково винним Саркозі у так званій "лівійській справі" – щодо прийняття коштів на виборчу кампанію від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

Суд постановив, що Саркозі повинен відбути 5 років ув’язнення.

Паризький суд постановив, що вирок набуває чинності негайно, а не призупинив його до апеляції, посилаючись на "серйозність порушення громадського порядку, спричиненого злочином". Саркозі було надано 18 днів після винесення рішення на "організацію свого професійного життя".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція
Реклама: