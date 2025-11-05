Трамп вважає, що республіканці програли вибори, бо в бюлетенях не було його

Президент США Дональд Трамп, коментуючи провальні для республіканців великі вибори, заявив, що це сталось через шатдаун і тому, що у бюлетенях не було його прізвища.

Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Результати вівторка послужили попереджувальним сигналом для президента і республіканців перед проміжними виборами 2026 року, коли партія, яка не перебуває при владі, історично досягає значних успіхів.

"Трамп не був у бюлетенях, і шатдаун – ось дві причини, через які республіканці програли вибори сьогодні ввечері", – написав Трамп.

Як повідомляли, на виборах мера Нью-Йорка переміг 34-річний демократичний соціаліст Зохран Мамдані.

А у Вірджинії та Нью-Джерсі помірковані демократи 46-річна Ебігейл Спанбергер та 53-річна Майкі Шеррілл перемогли на виборах губернаторів з великим відривом.

Варто зазначити, що одне з нещодавніх опитувань показало, що особистий рейтинг Трампа досяг найнижчого показника відтоді, як він повернувся в Білий дім у січні 2025 року.

