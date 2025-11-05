Трамп считает, что республиканцы проиграли выборы, потому что в бюллетенях не было его

Президент США Дональд Трамп, комментируя провальные для республиканцев крупные выборы, заявил, что это произошло из-за шатдауна и потому, что в бюллетенях не было его фамилии.

Об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Результаты вторника послужили предупреждающим сигналом для президента и республиканцев перед промежуточными выборами 2026 года, когда партия, не находящаяся у власти, исторически достигает значительных успехов.

"Трамп не был в бюллетенях, и шатдаун – вот две причины, по которым республиканцы проиграли выборы сегодня вечером", – написал Трамп.

Как сообщалось, на выборах мэра Нью-Йорка победил 34-летний демократический социалист Зохран Мамдани.

А в Вирджинии и Нью-Джерси умеренные демократы 46-летняя Эбигейл Спанбергер и 53-летняя Майки Шеррилл победили на выборах губернаторов с большим отрывом.

Стоит отметить, что один из недавних опросов показал, что личный рейтинг Трампа достиг самого низкого показателя с тех пор, как он вернулся в Белый дом в январе 2025 года.

Читайте также: План Трампа на промежуточные выборы. Почему рейтинг президента США уже не имеет значения.