Литва отримає 300 млн євро кредиту на оборонні проєкти

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть Литві кредит у 300 млн євро на фінансування оборонних проєктів та інші потреби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Повідомляли, що уряд Литви і ЄІБ ведуть переговори про кредит у розмірі 400 млн євро, які мали завершитися до листопада.

Міністерство фінансів і банк підпишуть відповідну угоду в п'ятницю.

У червні цього року ЄІБ підтвердив, що надасть Литві пільгову кредитну лінію в розмірі 540 млн євро.

Ці кредити призначені для будівництва військового містечка в Руднінкай для німецької бригади, коли будуть укладатися договори з підрядниками.

Нещодавно литовська армія отримала на озброєння нову партію ракет типу Spike LR2 вартістю 5,5 млн євро.

Повідомляли також, що вівторок у Радвілішкському районі починається будівництво заводу Rheinmetall з виробництва боєприпасів калібру 155 мм.