Литва получит 300 млн евро кредита на оборонные проекты

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит Литве кредит в 300 млн евро на финансирование оборонных проектов и другие нужды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Сообщалось, что правительство Литвы и ЕИБ ведут переговоры о кредите в размере 400 млн евро, которые должны были завершиться до ноября.

Министерство финансов и банк подпишут соответствующее соглашение в пятницу.

В июне этого года ЕИБ подтвердил, что предоставит Литве льготную кредитную линию в размере 540 млн евро.

Эти кредиты предназначены для строительства военного городка в Руднинкай для немецкой бригады, когда будут заключаться договоры с подрядчиками.

Недавно литовская армия получила на вооружение новую партию ракет типа Spike LR2 стоимостью 5,5 млн евро.

Сообщалось также, что во вторник в Радвилишкском районе начинается строительство завода Rheinmetall по производству боеприпасов калибра 155 мм.