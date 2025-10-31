Литва поповнила запаси армії партією протитанкових ракет на 5,5 млн євро

Литовська армія отримала на озброєння нову партію ракет типу Spike LR2 вартістю 5,5 млн євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Литва зміцнює свою армію і приділяє особливу увагу протиповітряній та протитанковій обороні, а також накопиченню боєприпасів, заявили у Збройних силах країни.

За словами військових, Spike LR2 – це протитанкові ракети, що забезпечують швидку реакцію, велику вогневу потужність і призначені для знищення танків, бронетехніки, інженерних об'єктів та інших важливих цілей.

"Ці ракети можуть долати активний та пасивний броньований захист, включаючи реактивні бронеплити, а два варіанти дії забезпечують гнучкість і дозволяють коригувати траєкторію польоту або припиняти атаку", – йдеться в повідомленні Збройних сил Литви.

За даними армії, ці ракети інтегровані в бойові машини піхоти Vilkas, надаючи їм потужну вогневу силу і можливість ефективно діяти на більшій відстані.

Склади армії також поповнили боєприпасами, призначеними для автоматичного гранатомета. Вартість боєприпасів становить понад 2 млн євро.

