У Литві закривали аеропорт Вільнюса через невідомий дрон

Зранку у середу, 5 листопада, аеропорт литовської столиці Вільнюса призупиняв роботу через появу невідомого дрона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

У заяві оператора литовських аеропортів йдеться, що вільнюський аеропорт припинив роботу о 9:50 за місцевим часом, а відновили польоти вже о 10:18.

"За нинішніми даними, тимчасове закриття аеропорту торкнулося двох рейсів...Вплив на рейси був мінімальним", – сказав представник Вільнюського аеропорту Тадас Василяускас.

Нагадаємо, увечері 30 жовтня аеропорт Вільнюса призупинив роботу через наближення повітряних куль.

Литовські лідери називають вторгнення таких повітряних куль до Литви гібридною атакою Мінська.

Як наслідок, Литва закрила свій кордон з Білоруссю на місяць практично для всіх. Винятки стосуються лише дипломатів, росіян, які проїжджають транзитом у Калінінградську область, або громадян ЄС, які повертаються до Литви з сусідньої країни.

Литовські аеропорти (LTOU) та державний оператор аеропортів країни хочуть вжити юридичних заходів щодо збитків, спричинених повітряними кулями.