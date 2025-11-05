В Литве закрывали аэропорт Вильнюса из-за неизвестного дрона

Утром в среду, 5 ноября, аэропорт литовской столицы Вильнюса приостанавливал работу из-за появления неизвестного дрона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В заявлении оператора литовских аэропортов говорится, что вильнюсский аэропорт прекратил работу в 9:50 по местному времени, а возобновили полеты уже в 10:18.

"По нынешним данным, временное закрытие аэропорта коснулось двух рейсов... Влияние на рейсы было минимальным", – сказал представитель Вильнюсского аэропорта Тадас Василяускас.

Напомним, вечером 30 октября аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за приближения воздушных шаров.

Литовские лидеры называют вторжение таких воздушных шаров в Литву гибридной атакой Минска.

Как следствие, Литва закрыла свою границу с Беларусью на месяц практически для всех. Исключения касаются только дипломатов, россиян, которые проезжают транзитом в Калининградскую область, или граждан ЕС, которые возвращаются в Литву из соседней страны.

Литовские аэропорты (LTOU) и государственный оператор аэропортов страны хотят принять юридические меры в отношении убытков, вызванных воздушными шарами.