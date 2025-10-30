Аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив роботу 

Аеропорт Вільнюса повідомив, що призупинив роботу у четвер ввечері через наближення повітряної кулі чи куль.

Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці летовища, пише "Європейська правда".

Повітряний рух було призупинено о 20:10, зазначено у повідомленні.

"За попередньою інформацією, рішення про обмеження повітряного простору було прийнято через польоти повітряної кулі (або куль) у напрямку аеропорту Вільнюса. Обмеження повітряного простору залишатимуться в силі до 23:10", – йдеться у заяві летовища.

Минулого тижня Вільнюський аеропорт закривали чотири рази, а Каунаський – один раз через наплив повітряних куль.

Литовські лідери називають вторгнення таких повітряних куль до Литви гібридною атакою Мінська.

В результаті, Вільнюс закрив свій кордон з Білоруссю на місяць практично для всіх. Винятки стосуються лише дипломатів, росіян, які проїжджають транзитом у Калінінградську область, або громадян ЄС, які повертаються до Литви з сусідньої країни.

Литовські аеропорти (LTOU) та державний оператор аеропортів країни хочуть вжити юридичних заходів щодо збитків, спричинених повітряними кулями