Молдова: осужденной лидерке Гагаузии грозит конфискация имущества на более чем 60 тысяч евро

Осужденной главе автономного региона Молдовы Гагаузии Евгении Гуцул грозит конфискация имущества на сумму более 60 тысяч евро.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В Национальном органе неподкупности Молдовы заявили, что обнаружили существенную разницу между стоимостью имущества, доходами и расходами главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую уже признали виновной в деле о незаконном финансировании партии "Шор".

Инспекторы выяснили, что разница между средствами, которые Гуцул получала из понятных источников, и расходами ее семьи в 2024-2025 годах достигала более 1,2 млн леев (примерно 61 тысяча евро), и сообщили об этом суду.

Если подозрения в отношении имущества и средств непонятного происхождения подтвердятся, Гуцул грозит конфискация имущества необоснованного происхождения и трехлетний запрет занимать выборные должности.

Напомним, в августе Гуцул признали виновной в деле о незаконном финансировании партии беглого олигарха Илана Шора и приговорили к 7 годам тюрьмы. Если приговор подтвердят в апелляции, ее лишат должности главы Гагаузии.

В октябре суд отклонил ходатайство адвокатов Гуцул об освобождении из-под стражи на время обжалования приговора.