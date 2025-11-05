Двоє депутатів Бундестагу від "АдН" зібрались у відрядження до Росії

Депутати Бундестагу Штеффен Котре і Райнер Ротфус від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" планують відрядження до Сочі в середині листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ARD.

Котре й Ротфус планують візит до Росії з 13 по 16 листопада та 17 листопада для участі в "міжнародному симпозіумі у форматі БРІКС-Європа". Ротфус також виступить там з доповіддю.

Згідно з внутрішнім документом "АдН", на поїздки передбачений бюджет у розмірі 4050 євро та 2000 євро відповідно.

Голова робочої групи "Альтернативи для Німеччини" з питань зовнішньої політики та заступник голови фракції партії Штефан Кейтер підтвердив ARD, що схвалив поїздку.

"Я схвалив поїздку, тому що настав час інтенсифікувати контакти з Росією. Після інтенсивних відносин, які ми останнім часом підтримували зі США, тепер знову важливо зміцнити наші добрі контакти з Росією", – сказав він.

Як нагадує ARD, Штеффен Котре вже неодноразово бував у Росії, зокрема у 2018 році як спостерігач на "президентських виборах" у Москві, після яких заперечив будь-які порушення під час голосування.

А Райнер Ротфус був у Сочі минулого року, де зустрівся з Дмитрієм Медведєвим, а також опублікував відео у готелі в халаті, іронічно прокоментувавши: "Ну, ось така Росія, яка стогне під санкціями".

Раніше стало відомо, що заступник голови фракції ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Маркус Фронмаєр планує поїхати до Москви у 2026 році.

Перед тим троє депутатів парламенту землі Саксонія-Ангальт від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" взяли участь у заході на честь дня народження Владіміра Путіна в посольстві Росії у Берліні.