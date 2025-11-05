Два депутата Бундестага от "АдГ" собрались в командировку в Россию

Депутаты Бундестага Штеффен Котре и Райнер Ротфус от ультраправой "Альтернативы для Германии" планируют командировку в Сочи в середине ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ARD.

Котре и Ротфус планируют визит в Россию с 13 по 16 ноября и 17 ноября для участия в "международном симпозиуме в формате БРИКС-Европа". Ротфус также выступит там с докладом.

Согласно внутреннему документу "АдГ", на поездки предусмотрен бюджет в размере 4050 евро и 2000 евро соответственно.

Председатель рабочей группы "Альтернативы для Германии" по вопросам внешней политики и заместитель председателя фракции партии Штефан Кейтер подтвердил ARD, что одобрил поездку.

"Я одобрил поездку, потому что пришло время интенсифицировать контакты с Россией. После интенсивных отношений, которые мы в последнее время поддерживали с США, теперь снова важно укрепить наши хорошие контакты с Россией", – сказал он.

Как напоминает ARD, Штеффен Котре уже неоднократно бывал в России, в частности в 2018 году в качестве наблюдателя на "президентских выборах" в Москве, после которых отрицал какие-либо нарушения во время голосования.

А Райнер Ротфус был в Сочи в прошлом году, где встретился с Дмитрием Медведевым, а также опубликовал видео в отеле в халате, иронично прокомментировав: "Ну, вот такая Россия, которая стонет под санкциями".

Ранее стало известно, что заместитель председателя фракции ультраправой "Альтернативы для Германии" Маркус Фронмайер планирует поехать в Москву в 2026 году.

Перед этим трое депутатов парламента земли Саксония-Ангальт от ультраправой "Альтернативы для Германии" приняли участие в мероприятии в честь дня рождения Владимира Путина в посольстве России в Берлине.