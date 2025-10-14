Топполітик "АдН" відбивається від шквалу критики через плани поїхати у Москву

Заступник голови фракції ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Маркус Фронмаєр продовжив захищати плани поїхати до Москви після критики з боку інших партій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі DPA.

Фронмаєр відкинув звинувачення в тому, що він може розголосити секретну інформацію або навіть вчинити державну зраду під час візиту до Росії, який він анонсував на весну 2026 року.

"Я відданий виключно інтересам Німеччини, завжди захищав їх у минулому і буду продовжувати робити це в майбутньому відносно кожної іноземної держави, включно з Росією", – сказав він.

На думку політика "АдН", обурення з боку політичних конкурентів виглядає штучним, оскільки федеральний уряд не виконує свою роботу.

"Як і інші західні глави держав і урядів, німецькі політики повинні розмовляти з Росією, а не губитися в моралізаторстві і абсолютно неефективній зовнішній політиці", – сказав Фронмаєр.

34-річний Маркус Фронмаєр, який народився в Румунії, але виріс та здобув освіту на півдні Німеччини, вважається близькою довіреною особою співголови "АдН" Аліс Вайдель. Він також очолює регіональне відділення "АдН" у федеральній землі Баден-Вюртемберг.

До повномасштабного російського вторгнення в Україну було відомо про контакти Фронмаєра з РФ, його поїздки до анексованого Криму та на окупований Донбас. Зокрема, у травні 2015 року він брав участь у конференції в Донецьку.

Нагадаємо, нещодавно троє депутатів парламенту землі Саксонія-Ангальт від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" взяли участь у заході на честь дня народження Владіміра Путіна в посольстві Росії у Берліні.

Захід організував ультраправий журнал Compact, який на деякий час був заборонений за поширення антиконституційних поглядів.