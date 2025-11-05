У Словаччині повторно судитимуть фігуранта резонансного вбивства журналіста Яна Куцяка

Словацького бізнесмена Маріана Кочнера, підозрюваного у замовленні вбивства словацького журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової повторно судитимуть у 2026 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За словами адвоката потерпілих Петра Кубіни, повторний судовий розгляд щодо Кочнера відбудеться 26 січня 2026 року і буде проводитися новими суддями.

Бізнесмену Кочнеру інкримінують замовлення вбивства Куцяка та Кушнірової. Його двічі засуджували й виправдовували у справі, після чого виправдовувальний вирок скасовував Верховний суд Словаччини.

У 2018 році, під час третього терміну Роберта Фіцо на посаді прем'єр-міністра Словаччини, було вбито журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його наречену Мартіну Кушнірову.

Це спричинило найбільші протести в країні з часів падіння комуністичного режиму 1989 року і призвело до відставки Фіцо.

Щороку в лютому у Словаччині вшановують пам'ять загиблого журналіста-розслідувача та його нареченої.